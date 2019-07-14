Антуан Гризманн: "Не могу дождаться возможности тренироваться с Месси каждый день"

Новичок "Барселоны" Антуан Гризманн сказал, что с нетерпением ждет возможности регулярно тренироваться с лидером атак каталонцев Лионелем Месси. Форвард сегодня присоединился к каталонцам, которые купили его у "Атлетико" за 120 миллионов евро.

- Жду - не дождусь возможности почувствовать, что такое каждый день тренироваться с Месси. Играть с ним - это невероятное удовольствие. "Барселона" - это выдающийся клуб, я постараюсь помочь ему остаться на высоком уровне или даже стать еще лучше, - сказал Гризманн в интервью пресс-службе клуба.