Антуан Гризманн: "Месси - номер один. Он как Леброн Джеймс"

Новичок "Барселоны" Антуан Гризманн считает, что его ждет увлекательное приключение в каталонском клубе. Француз перебрался в "Барселону" из "Атлетико" за 120 миллионов евро.

– Уверен, что это будет интересно, – цитирует официальный сайт "Барселоны" Гризманна. – Я хочу проявить себя и на поле, и за его пределами, помогая команде. Буду играть ради своих новых болельщиков. Они должны понимать, что я выкладываюсь на поле по полной программе. Надеюсь, мы вместе будем радоваться.

Нет других команд, которые могли бы быть похожими на "Барселону". А Месси – номер один. Он как Леброн Джеймс для НБА – символ. Месси символизирует футбол, потому что подобных ему нет. Такие люди появляются раз в 30 лет, если не реже.