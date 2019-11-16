Антуан Гризманн: «Когда я переходил в «Барселону», понимал, что будет тяжело»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн отметил, что ему непросто далась адаптация в каталонском клубе. По словам 28-летнего француза, это обусловлено новой позицией на поле.

— «Барселона» предлагает мне нечто новое с точки зрения позиции на поле. Но я уже адаптировался, — цитирует A Bola Гризманна. — Я учусь. Когда я переходил в «Барселону», понимал, что будет тяжело. Но все складывается очень хорошо. Моя позиция? Я очень долго играл на центральной оси, поэтому чувствовал себя там комфортнее.