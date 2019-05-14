Антуан Гризманн: "Буду гордиться, если одноклубник сделает каминг-аут"

Нападающий "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн​ рассказал о своей реакции, если один из его партнеров по команде признается в нетрадиционной сексуальной ориентации.

​– Я буду гордиться, что он смог рассказать об этом. Что сделал это публично. Думаю, что это может открыть двери для других, – цитирует Гризманна L'Equipe со ссылкой на France 2. – Если его будут критиковать, а критики есть всегда, нужно поддержать его, чтобы он гордился и продолжал быть счастливым.

У каждого человека есть свои вкусы, будь то в личной жизни или в том, что вам нравится делать. Нужно постараться помочь человеку, который говорит об этом, а не критиковать и не оскорблять его.