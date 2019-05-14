Антуан Гризманн: "Буду гордиться, если одноклубник сделает каминг-аут"

Нападающий "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн рассказал о своей реакции, если один из его партнеров по команде признается в нетрадиционной сексуальной ориентации.
– Я буду гордиться, что он смог рассказать об этом. Что сделал это публично. Думаю, что это может открыть двери для других, – цитирует Гризманна L'Equipe со ссылкой на France 2. – Если его будут критиковать, а критики есть всегда, нужно поддержать его, чтобы он гордился и продолжал быть счастливым.
У каждого человека есть свои вкусы, будь то в личной жизни или в том, что вам нравится делать. Нужно постараться помочь человеку, который говорит об этом, а не критиковать и не оскорблять его.
Et si un coéquipier faisait un coming-out ? " Je l'encouragerais à être fier et heureux " @AntoGriezmann– France 2 (@France2tv) 14 мая 2019 г.
Footballeur et homo, au cœur du tabou : un documentaire à voir ce soir à 23.35 et sur france•tv #FootEtHomo #Homophobie pic.twitter.com/bNuqD5ZnfD