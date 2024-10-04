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Рюдигер — о Ямале: «То, что он делает, просто пугает»

Алина Савинова
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Защитник «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер поделился мнением о вингере «Барселоны» и национальной команды Испании Ламине Ямале.

«Его достижения невероятны, нужно отдать ему должное. Он играет в «Барселоне» в 17 лет, проявил себя на Евро. Надеюсь, он будет здоров, у него блестящее будущее. То, что делает Ямаль, просто пугает», — сказал Рюдигер в эфире подкаста на YouTube-канале The Inside Scoop.

17-летний Ямаль в этом сезоне провел за «Барсу» 10 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.

На чемпионате Европы в Германии футболист сыграл 7 матчей за сборную Испании, отметившись 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Он был признан лучшим молодым игроком турнира.

Антонио Рюдигер
Ламин Ямаль
Футбол
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2
 Реал 8 5 3 0 17-6 18
3
 Вильярреал 8 5 2 1 17-15 17
4
 Атлетико 8 4 4 0 12-4 16
5
 Осасуна 8 4 2 2 12-13 14
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 Мальорка 8 4 2 2 8-6 14
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 Бетис 8 3 3 2 8-7 12
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