Рюдигер — о Ямале: «То, что он делает, просто пугает»

Защитник «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер поделился мнением о вингере «Барселоны» и национальной команды Испании Ламине Ямале.

«Его достижения невероятны, нужно отдать ему должное. Он играет в «Барселоне» в 17 лет, проявил себя на Евро. Надеюсь, он будет здоров, у него блестящее будущее. То, что делает Ямаль, просто пугает», — сказал Рюдигер в эфире подкаста на YouTube-канале The Inside Scoop.

17-летний Ямаль в этом сезоне провел за «Барсу» 10 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.

На чемпионате Европы в Германии футболист сыграл 7 матчей за сборную Испании, отметившись 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Он был признан лучшим молодым игроком турнира.