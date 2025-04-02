Рюдигер: «Благодаря отличному пасу Гюлера «Реал» вышел в финал»

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер прокомментировал ничью с «Реал Сосьедад» (4:4) в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании.

«Это был отличный пас от Гюлера, очень хороший, и для меня все было просто. Я блестяще завершил его подачу, и благодаря этому мы вышли в финал», — приводит RMadridInfo слова Рюдигера.

Гол Рюдигера на 115-й минуте принес «Реалу» ничью и по сумме двух встреч команда Карло Анчелотти вышла в финал Кубка Испании, где сыграет с победителем пары «Атлетико» — «Барселона» (первый матч — 4:4).