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2 апреля 2025, 01:25

Рюдигер: «Благодаря отличному пасу Гюлера «Реал» вышел в финал»

Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер прокомментировал ничью с «Реал Сосьедад» (4:4) в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании.

«Это был отличный пас от Гюлера, очень хороший, и для меня все было просто. Я блестяще завершил его подачу, и благодаря этому мы вышли в финал», — приводит RMadridInfo слова Рюдигера.

Гол Рюдигера на 115-й минуте принес «Реалу» ничью и по сумме двух встреч команда Карло Анчелотти вышла в финал Кубка Испании, где сыграет с победителем пары «Атлетико» — «Барселона» (первый матч — 4:4).

Антонио Рюдигер после гола &laquo;Реал Сосьедад&raquo;.«Реал» вышел в финал после безумных 4:4, клуб третьей лиги выбил «Байер», «Арсенал» дождался возвращения Сака
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Антонио Рюдигер
Футбол
ФК Реал
ФК Реал Сосьедад
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3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
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 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
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15.08 20:30 Алавес – Хетафе - : -
15.08 22:30 Севилья – Р. Вальекано - : -
16.08 18:00 Расинг – Вильярреал - : -
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17.08 22:00 Депортиво – Эльче - : -
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25.08 22:00 Валенсия – Бетис - : -
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