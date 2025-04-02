Рюдигер: «Благодаря отличному пасу Гюлера «Реал» вышел в финал»
Защитник «Реала» Антонио Рюдигер прокомментировал ничью с «Реал Сосьедад» (4:4) в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании.
«Это был отличный пас от Гюлера, очень хороший, и для меня все было просто. Я блестяще завершил его подачу, и благодаря этому мы вышли в финал», — приводит RMadridInfo слова Рюдигера.
Гол Рюдигера на 115-й минуте принес «Реалу» ничью и по сумме двух встреч команда Карло Анчелотти вышла в финал Кубка Испании, где сыграет с победителем пары «Атлетико» — «Барселона» (первый матч — 4:4).
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|0
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3
|Вильярреал
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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|Атлетико
|0
|0
|0
|0
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|0
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|0
|0
|0-0
|0
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|0
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|0
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|0-0
|0
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10
|Р. Сосьедад
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|0
|0
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|0-0
|0
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11
|Эспаньол
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Атлетик
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Расинг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Депортиво
|0
|0
|0
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|0
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20
|Малага
|0
|0
|0
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|15.08
|20:30
|Алавес – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|16.08
|18:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
|20:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|22:30
|Сельта – Осасуна
|- : -
|17.08
|22:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|19.08
|22:00
|Атлетико – Малага
|- : -
|25.08
|22:00
|Валенсия – Бетис
|- : -
|26.08
|22:00
|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|27.08
|22:00
|Барселона – Атлетик
|- : -
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