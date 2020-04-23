Антонио Кассано: «Роналду никогда не достигнет уровня Месси»

Экс-нападающий сборной Италии Антонио Кассано сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду. На их счету 11 «Золотых мячей» на двоих.

— Не отрицаю, что Криштиану Роналду — абсолютный чемпион, но он никогда не достигнет уровня Месси, — приводит слова итальянца Sky Sports. — Нет причин обижаться. У Месси есть врожденный талант, всегда буду делать в пользу него.

Криштиану построил себя, а Лео Месси — это Майкл Джордан, Роджер Федерер, Диего Марадона. Он — это то, чего мы больше в жизни не увидим.