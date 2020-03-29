Антонио Кассано: «Марадона делал то, что никто не видел, 4-5 лет, но Месси делает то же самое уже 15 лет»

Бывший нападающий «Реала» и сборной Италии Антонио Кассано считает, что капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси превзошел своего соотечественника Диего Марадону.

— Марадона делал то, что никто раньше не видел, на протяжении 4-5 лет, но Месси делает то же самое 15 лет, — цитирует Corriere dello Sport Кассано. — Он забил 710 голов и сделал 300 передач. Когда играет он, команда уже ведет со счетом 1:0. Фанаты Марадоны должны это принять. Нашелся кто-то, кто его превзошел.