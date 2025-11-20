Футбол
Сегодня, 04:33

Антони: «Месси всегда был моим кумиром и образцом для подражания»

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «Бетиса» Антони рассказал, что его кумиром с детства был нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, который сейчас выступает за «Интер Майами».

«Лионель Месси всегда был моим кумиром и образцом для подражания. Мой гол в ворота «Лиона» похож на первый гол Месси за «Барселону». Я следил за ним с детства. Его путь поистине выдающийся, и все относятся к нему с глубочайшим уважением. Я внимательно следил за ним и восхищаюсь его стилем игры», — приводит Globo Esporte слова Антони.

25-летний бразилец в этом сезоне забил 6 голов и сделал 2 голевые передачи в 11 матчах во всех турнирах.
Антони (Матеус Дос Сантос)
Лионель Месси
ФК Бетис
Месси вручили награду лучшего игрока «Барселоны» в XXI веке
