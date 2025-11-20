Антони: «Месси всегда был моим кумиром и образцом для подражания»
Нападающий «Бетиса» Антони рассказал, что его кумиром с детства был нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, который сейчас выступает за «Интер Майами».
«Лионель Месси всегда был моим кумиром и образцом для подражания. Мой гол в ворота «Лиона» похож на первый гол Месси за «Барселону». Я следил за ним с детства. Его путь поистине выдающийся, и все относятся к нему с глубочайшим уважением. Я внимательно следил за ним и восхищаюсь его стилем игры», — приводит Globo Esporte слова Антони.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|12
|10
|1
|1
|26-10
|31
|
2
|Барселона
|12
|9
|1
|2
|32-15
|28
|
3
|Вильярреал
|12
|8
|2
|2
|24-10
|26
|
4
|Атлетико
|12
|7
|4
|1
|24-11
|25
|
5
|Бетис
|12
|5
|5
|2
|19-13
|20
|
6
|Эспаньол
|12
|5
|3
|4
|15-15
|18
|
7
|Хетафе
|12
|5
|2
|5
|12-14
|17
|
8
|Атлетик
|12
|5
|2
|5
|12-13
|17
|
9
|Севилья
|12
|5
|1
|6
|18-19
|16
|
10
|Алавес
|12
|4
|3
|5
|11-11
|15
|
11
|Р. Вальекано
|12
|4
|3
|5
|12-14
|15
|
12
|Эльче
|12
|3
|6
|3
|13-14
|15
|
13
|Сельта
|12
|2
|7
|3
|15-18
|13
|
14
|Р. Сосьедад
|12
|3
|4
|5
|14-17
|13
|
15
|Мальорка
|12
|3
|3
|6
|12-18
|12
|
16
|Осасуна
|12
|3
|2
|7
|9-13
|11
|
17
|Жирона
|12
|2
|4
|6
|11-24
|10
|
18
|Валенсия
|12
|2
|4
|6
|11-21
|10
|
19
|Леванте
|12
|2
|3
|7
|16-23
|9
|
20
|Овьедо
|12
|2
|2
|8
|7-20
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.11
|23:00
|Валенсия – Леванте
|- : -
|22.11
|16:00
|Алавес – Сельта
|- : -
|22.11
|18:15
|Барселона – Атлетик
|- : -
|22.11
|20:30
|Осасуна – Р. Сосьедад
|- : -
|22.11
|23:00
|Вильярреал – Мальорка
|- : -
|23.11
|16:00
|Овьедо – Р. Вальекано
|- : -
|23.11
|18:15
|Бетис – Жирона
|- : -
|23.11
|20:30
|Хетафе – Атлетико
|- : -
|23.11
|23:00
|Эльче – Реал
|- : -
|24.11
|23:00
|Эспаньол – Севилья
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|13
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Хулиан Альварес
Атлетико
|7
|П
|
|
Маркус Рэшфорд
Барселона
|7
|
|
Луис Милья
Хетафе
|6
|
|
Арда Гюлер
Реал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Пере Милья
Эспаньол
|10
|1
|3
|
|
Дин Хейсен
Реал
|10
|1
|3
|
|
Хосе Гайя
Валенсия
|10
|1
|3
Новости