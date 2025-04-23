Антони: «В «Манчестер Юнайтед» мне пришлось пережить трудные времена»

Нападающий «Бетиса» Антони, арендованный у «Манчестер Юнайтед», рассказал, что в испанском клубе начал вновь получать радость от футбола.

«Да. Не буду врать, в «Манчестер Юнайтед» мне пришлось пережить трудные времена. Для меня очень важно было вернуть эти чувсвтва. Я не забыл, как играть в футбол. В моей жизни были моменты, которые повлияли на меня. Если я скажу, что не было такого, это будет ложью», — приводит ESPN слова Антони.

25 января Анони перешел в «Бетис» на правах аренды. За испанскую команду он забил 5 голов и сделал 4 голевые передачи в 17 матчах.