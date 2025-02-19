Антони и Мбаппе номинированы на звание лучшего игрока февраля в ла лиге

Пресс-служба ла лиги назвала номинантов на звание лучшего игрока февраля.

В список вошел вингер «Бетиса» Антони, которого зимой арендовали из «Манчестер Юнайтед». Бразилец в феврале провел три матча, в которых забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

Также в число номинантов попали форвард «Реала» Килиан Мбаппе, хавбек «Барселоны» Педри, нападающий «Осасуны» Анте Будимир и полузащитник «Атлетика» Ойян Сансет.

Победитель будет назван по итогам голосования болельщиков.