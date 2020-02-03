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Ансу Фати: «Всегда мечтал об этом моменте»

03:02
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Нападающий «Барселоны» Ансу Фати поделился впечатлениями от победы над «Леванте» (2:1) в матче 22-го тура чемпионата Испании. Он стал самым молодым игроком в истории ли лиги, оформившим дубль.

— Я всегда мечтал об этом моменте, сегодня он произошел, — цитирует форварда Marca. — Хочу поблагодарить моих товарищей по команде и тренера за еще одну предоставленную возможность. Постепенно верю в то, что со мной происходит. Мне только что сказали о рекорде. Хочу продолжать совершенствоваться и использовать шансы.

Месси? Я наблюдал за ним в течение многих лет, и играть вместе с ним — мечта. Товарищи по команде помогали мне, как прибыл в раздевалку. Хочу поблагодарить их. Это не так легко для ребенка.

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