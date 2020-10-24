Ансу Фати побил рекорд Рауля и стал самым молодым автором гола в истории класико
Нападающий «Барселоны» Ансу Фати стал самым молодым автором гола в истории класико.
Форвард отличился забитым мячом на 9-й минуте матча 7-го тура чемпионата Испании против «Реала» в возрасте 17 лет и 359 дней. Ранее достижение принадлежало нападающему «Реала» Раулю (18 лет и 95 дней).
На сайте «СЭ» вы сможете следить за онлайн-трансляцией матча «Барселона» — «Реал». Видеотрансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ».
Видеотрансляция матча «Барселона» — «Реал»
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