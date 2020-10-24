Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Ансу Фати побил рекорд Рауля и стал самым молодым автором гола в истории класико

17:28
Ансу Фати. Фото AFP
Ансу Фати. Фото AFP
Теги:

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати стал самым молодым автором гола в истории класико.

Форвард отличился забитым мячом на 9-й минуте матча 7-го тура чемпионата Испании против «Реала» в возрасте 17 лет и 359 дней. Ранее достижение принадлежало нападающему «Реала» Раулю (18 лет и 95 дней).

На сайте «СЭ» вы сможете следить за онлайн-трансляцией матча «Барселона» — «Реал». Видеотрансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ».

Видеотрансляция матча «Барселона» — «Реал»

Барселона — Реал

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир