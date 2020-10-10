Ансу Фати назван игроком месяца в ла лиге
Нападающий «Барселоны» Ансу Фати назван лучшим игроком месяца в ла лиге, сообщает официальный сайт организации. 17-летний форвард в трех матчах чемпионата забил 3 гола и отдал результативную передачу.
Помимо Фати, на звание претендовали Луис Суарес («Атлетико»), Яго Аспас («Сельта»), Серхио Каналес («Бетис»), Микель Мерино («Реал Сосьедад»), Хосе Луис Моралес («Леванте»), Луис Милья («Гранада»).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.