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Ансу Фати назван игроком месяца в ла лиге

20:52

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати назван лучшим игроком месяца в ла лиге, сообщает официальный сайт организации. 17-летний форвард в трех матчах чемпионата забил 3 гола и отдал результативную передачу.

Помимо Фати, на звание претендовали Луис Суарес («Атлетико»), Яго Аспас («Сельта»), Серхио Каналес («Бетис»), Микель Мерино («Реал Сосьедад»), Хосе Луис Моралес («Леванте»), Луис Милья («Гранада»).

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