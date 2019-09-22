Ансу Фати хотел выступать за Португалию, а не Испанию

Бори Фати, отец 16-летнего полузащитника «Барселоны» Ансу Фати, отметил, что его сын чувствует себя португальцем и хотел выступать за сборную этой страны. Ранее стало известно, что хавбек, родившийся в Гвинеи-Бисау, принял испанское гражданство и будет выступать за молодежную сборную.

— Моей мечтой было увидеть, как мой сын играет за Португалию, — цитирует Бори Фати A Bola. -Полагаю, это были и его мечтой. Но теперь это трудно.

Не так давно я разговаривал с директором португальской Федерации. Разговор получился положительным, мы хотели продолжить его на следующий день. Но этот человек больше не звонил мне.

Потом, после этих матчей за «Барселону», очень усилилось давление со стороны Испании. Мне напрямую позвонил президент испанской Федерации Луис Рубиалес.

Все в руках Ансу. Я знаю, что он хотел бы играть за Португалию. Когда он дома, он всегда надевал футболку Португалии, которую дал ему его друг Умаро Эмбало (игрок «Бенфики»).