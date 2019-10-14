Ансу Фати: «Был удивлен вызову в молодежную сборную»

16-летний полузащитник «Барселоны» Ансу Фати сказал, что его удивил вызов в молодежную сборную Испании. Уроженец Гвинеи-Бисау дебютировал в основе «Барсы» в этом сезоне и получил испанское гражданство.

— Я ехал в машине на обед с друзьями. Мне позвонил отец и сказал, что я вызван в сборную Испании, — цитирует пресс-служба сборной Фати. — Я спросил, когда мне нужно поехать, он сказал, что вечером. Я был удивлен, потому что не ожидал этого.

Благодарю Футбольную ассоциацию Испании за то, что они многое сделали для моего прогресса. Для меня большая честь оказаться в сборной, я сделаю все, чтобы порадовать зрителей.