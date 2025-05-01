Анри: «Кажется, что никто не сможет превзойти Месси или Роналду. Но появляется Ямаль»
Бывший форвард «Барселоны» Тьерри Анри восхитился игрой вингера каталонцев Ламина Ямаля.
«То, как играет Ламин Ямаль в 17 лет, выходит за рамки обычного. Поражает его осознанность, спокойствие, понимание игры, умение обороняться и прессинговать.
Футбол всегда преподносит сюрпризы: кажется, что никто не сможет превзойти Месси или Роналду.
Но появляется Ямаль. А в Аргентине есть еще один талантливый игрок — Франко Мастантуоно из «Ривер Плейт». Вот почему футбол так интересен», — сказал Ари CBS Sports.
17-летний Ямаль в этом сезоне сыграл в 49 матчах во всех турнирах, в которых забил 15 голов и сделал 24 голевые передачи.
Источник: CBS
