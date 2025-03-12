Анри считает Рафинью главным фаворитом в борьбе за «Золотой мяч»
Бывший нападающий «Барселоны» и «Арсенал» Тьерри Анри назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч».
«Рафинья сейчас для меня впереди всех. Он забил 11 голов в Лиге чемпионов. Мохамед Салах — большой кандидат, Кейн — кандидат, Дембеле — возможно. Нам нужно говорить о нем немного больше. Когда ты полноценный нападающий, ты также должен уметь помогать защитникам и хорошо прессинговать. Есть много вещей, которые ты должен делать, и Рафинья делает все это», — цитирует француза Mundo Deportivo.
В этом сезоне на счету Рафиньи 41 матч во всех турнирах, в которых он забил 27 голов и отдал 19 результативных передач. Его действующий контракт с каталонцами рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего бразильца в 80 миллионов веро.
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3
|Вильярреал
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4
|Атлетико
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5
|Бетис
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6
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7
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8
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9
|Валенсия
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10
|Р. Сосьедад
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11
|Эспаньол
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12
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13
|Севилья
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14
|Алавес
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15
|Эльче
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16
|Леванте
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17
|Осасуна
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18
|Расинг
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19
|Депортиво
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20
|Малага
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|Алавес – Хетафе
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|Атлетико – Малага
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|Сельта – Осасуна
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|Депортиво – Эльче
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|Эспаньол – Леванте
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|Расинг – Вильярреал
|- : -
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|Реал – Р. Сосьедад
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|Севилья – Р. Вальекано
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