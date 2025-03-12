Анри считает Рафинью главным фаворитом в борьбе за «Золотой мяч»

Бывший нападающий «Барселоны» и «Арсенал» Тьерри Анри назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч».

«Рафинья сейчас для меня впереди всех. Он забил 11 голов в Лиге чемпионов. Мохамед Салах — большой кандидат, Кейн — кандидат, Дембеле — возможно. Нам нужно говорить о нем немного больше. Когда ты полноценный нападающий, ты также должен уметь помогать защитникам и хорошо прессинговать. Есть много вещей, которые ты должен делать, и Рафинья делает все это», — цитирует француза Mundo Deportivo.

В этом сезоне на счету Рафиньи 41 матч во всех турнирах, в которых он забил 27 голов и отдал 19 результативных передач. Его действующий контракт с каталонцами рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего бразильца в 80 миллионов веро.