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12 марта 2025, 11:40

Анри считает Рафинью главным фаворитом в борьбе за «Золотой мяч»

Сергей Ярошенко

Бывший нападающий «Барселоны» и «Арсенал» Тьерри Анри назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч».

«Рафинья сейчас для меня впереди всех. Он забил 11 голов в Лиге чемпионов. Мохамед Салах — большой кандидат, Кейн — кандидат, Дембеле — возможно. Нам нужно говорить о нем немного больше. Когда ты полноценный нападающий, ты также должен уметь помогать защитникам и хорошо прессинговать. Есть много вещей, которые ты должен делать, и Рафинья делает все это», — цитирует француза Mundo Deportivo.

В этом сезоне на счету Рафиньи 41 матч во всех турнирах, в которых он забил 27 голов и отдал 19 результативных передач. Его действующий контракт с каталонцами рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего бразильца в 80 миллионов веро.

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Рафинья (Рафаэль Диас, ФК «Барселона»)
Тьерри Анри
Футбол
ФК Барселона
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2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
17
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
18
 Расинг 0 0 0 0 0-0 0
19
 Депортиво 0 0 0 0 0-0 0
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16.08 00:00 Алавес – Хетафе - : -
16.08 00:00 Атлетико – Малага - : -
16.08 00:00 Барселона – Атлетик - : -
16.08 00:00 Сельта – Осасуна - : -
16.08 00:00 Депортиво – Эльче - : -
16.08 00:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 00:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 00:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
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