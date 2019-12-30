Главный тренер «Монреаль Импэкт» Тьерри Анри может возглавить «Барселону», информирует sport.es. Как отмечается, он находится в числе возможных кандидатов на смену Эрнесто Вальверде.

42-летний французский специалист стал главным тренером «Монреаля» 14 ноября. До этого он возглавлял «Монако», откуда был уволен после конфликта с игроками.

Анри выступал за «Барселону» с 2007 по 2010 год. Он поддерживает хорошие отношение с некоторыми игроками команды, в частности с Лионелем Месси, Жераром Пике и Серхио Бускетсом, а также техническим директором клуба Эриком Абидалем.