Андрей Лунин: «Поддерживаю контакт с тренером вратарей «Реала»

Вратарь «Реала» Андрей Лунин, выступающий на правах аренды в «Овьедо», рассказал, что поддерживает контакт с мадридским клубом. Лунин перешел в «Овьедо» этой зимой и на данный момент провел 5 игр в сегунде.

— Я не общаюсь с «Реалом» каждый день, но мы поддерживаем контакт с клубом и тренером вратарей, — цитирует Marca Лунина. — Аренда в «Овьедо» проходит так, как ожидал, но все может быть еще лучше. Ощущения на стадионе впечатляют. Почти все болельщики поддерживают нас. Это вдохновляет и заставляет играть лучше.