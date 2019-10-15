Андрей Лунин: «Никто не знал, что Кейлор Навас уйдет из «Реала»

Вратарь «Реала» Андрей Лунин, который выступает на правах аренды за «Вальядолид», заявил, что не ушел бы из команды, если бы знал, что клуб расстанется с Кейлором Навасом. Навас летом отправился в «ПСЖ», а в обратном направлении проследовал голкипер парижан Альфонс Ареола.

— Никто не знал, что Кейлор Навас уйдет из «Реала», — приводит слова Лунина Marca. — И у меня был бы шанс остаться, если бы эта информация появилась пораньше.

Кейлор всегда помогал мне и поддерживал меня. Мы часто обедали вместе, много разговаривали. Он всегда интересовался моими делами, за что я ему очень признателен и благодарен.

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