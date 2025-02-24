Экс-защитник «Динамо» Чернышов: «Всегда будут завистники, которые скажут, что Захарян зря уехал»

Бывший защитник «Динамо» Андрей Чернышов прокомментировал гол полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в 25-м туре чемпионата Испании против «Леганеса» (3:0).

«Разговоры, что Захарян зря уехал, никогда не притихнут. Всегда будут завистники. Захарян забьет три, четыре гола, но они все равно будут это говорить. Есть такая каста людей, которые только завидуют и всем постоянно недовольны. Никогда они не будут стопроцентно довольны. Всегда найдутся те, кто найдут минусы. Может быть, их станет меньше, но при первой неудаче они вылезут и скажут, что были правы. Такие люди есть, на них просто не надо обращать внимания, а делать свое дело, наслаждаться футболом», — цитирует Чернышова Legalbet.ru.

Захарян пропустил большую часть этого сезона из-за повреждений. Всего на его счету гол и результативная передача в четырех матчах во всех турнирах.