Андрес Иньеста: «Удивляет, что Месси не удалось стать чемпионом мира»

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мнением об игре форварда Лионеля Месси.

— Удивляет, что Месси не удалось стать чемпионом мира, — приводит слова Иньесты Ole. — В финале чемпионата мира-2014 со сборной Германии все решили мелочи. Если бы они сыграли еще раз, все могло бы быть по-другому.

Думаю, «Барселона» с Месси должна была выигрывать Лигу чемпионов чаще, чем четыре раза. Но таков футбол, соперники тоже очень хороши. Важно наслаждаться тем, что имеешь.