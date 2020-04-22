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Андрес Иньеста — о своей депрессии: «Ждал вечера, чтобы принять таблетки и спать. Больше ничего не хотел»

12:36

Экс-полузащитник «Барселоны», ныне выступающий за японский «Виссел Кобе» Андрес Иньеста рассказал, что в определенный момент карьеры пережил депрессию.

— В самом начале я просто ждал вечера, чтобы наконец принять таблетки и лечь спать, — цитирует The Sun Иньесту. — Мне больше ничего не хотелось. Это было тяжелое время, мои близкие знают. Пока не столкнешься с проблемой, не узнаешь, что это. Мне было тяжело, но я продолжал тренировки. Из депрессии я вышел уже другим человеком, стал гораздо лучше. Моя жена, на тот момент еще моя девушка, всегда была рядом со мной, ночевала со мной в родительском доме. Люди, которые находятся рядом с тобой в такие моменты, наполняют жизнь смыслом, я благодарен им всем за это.

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