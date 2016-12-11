Андрес Иньеста: "Доволен игрой "Барселоны" в матче с "Осасуной"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста остался доволен победой над "Осасуной" в матче 15-го тура чемпионата Испании (0:3). По его мнению, каталонцы добились своей цели - заработали 3 очка.

- Трудно играть на выезде, но "Барселона" смогла показать свой уровень, - цитирует Goal Иньесту. - Мы довольны победой и тем, как играли. Создали много моментов, но не смогли реализовать их в первой половине. Но мы не отчаивались. Наша цель состояла в том, чтобы получить три очка, и мы добились ее. Важно также было сохранить ворота в неприкосновенности.