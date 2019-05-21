Андре Силва покидает "Севилью"

Нападающий "Милана" Андре Силва, который выступал за "Севилью" в сезоне-2018/19, не будет оставаться в испанской команде. Об этом 23-летний португальский футболист сообщил в своем Инстаграме.

– Очередной сезон заканчивается, хочу сказать спасибо "Севилье" за ​​невероятный прием. Мне очень понравилась эта команда и город. Надеюсь, что скоро у меня будут хорошие новости о будущем, – написал Силва в Инстаграме.

В сезоне-2018/19 Силва провел 40 матчей за "Свеилью", забил 11 голов и отдал 3 голевые передачи.