Вратарь «Аякса» Андре Онана прокомментировал слухи о своем возможном переходе в «Барселону». 24-летний камерунец — воспитанник каталонского клуба.

— Неизвестно, как сложится мое будущее, но «Барселона» — мой дом, и, если надо будет вернуться, то я вернусь туда, — цитирует Marca Онану. — Тем не менее, пока что я — футболист «Аяска». Посмотрим, как все сложится, когда закончится сезон.

Онана провел за «Аякс» 39 матчей (15 — «на ноль») в сезоне-2019/20, камерунец пропустил 37 мячей. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость вратаря в 36 миллионов евро.