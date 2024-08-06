«Андерлехт» подписал Аугустинссона из «Севильи»
Защитник «Севильи» Людвиг Аугустинссон подписал контракт с «Андерлехтом», сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 30-летним шведом рассчитано до лета 2027 года.
Аугустинссон в минувшем сезоне был арендован «Андерлехтом». На его счету 32 матча, в которых он отметился 4 результативными передачами.
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3
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4
|Атлетико
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|Атлетик
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|0
|0-0
|0
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14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
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|0
|0-0
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|Эспаньол
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|15.08
|20:00
|
Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
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