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«Андерлехт» подписал Аугустинссона из «Севильи»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Севильи» Людвиг Аугустинссон подписал контракт с «Андерлехтом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 30-летним шведом рассчитано до лета 2027 года.

Аугустинссон в минувшем сезоне был арендован «Андерлехтом». На его счету 32 матча, в которых он отметился 4 результативными передачами.

Людвиг Аугустинссон
ФК Андерлехт
ФК Севилья
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