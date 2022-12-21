Анчелотти заявил о желании выиграть с «Реалом» все турниры сезона-2022/23

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о целях команды на остаток сезона.

«Лига чемпионов — наш любимый и важный турнир, но другие соревнования тоже важны. Мы будем бороться за победу везде — и в ла лиге, и в Кубке Испании. Будет непросто, но мы должны ставить такую цель и делать всё для реализации задуманного», — цитируют Анчелотти испанские СМИ.

После 14 туров чемпионата Испании «Реал» занимает второе место, отставая от лидирующей «Барселоны» на два очка.

В 1/8 финала Лиги чемпионов мадридцы сыграют против «Ливерпуля».