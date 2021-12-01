Анчелотти заявил, что «Реал» зимой не будет подписывать игроков

«Реал» не собирается подписывать новых игроков в зимнее трансферное окно, сообщает Goal.

Главный тренер мадридцев Карло Анчелотти заявил, что при этом не исключает возможного ухода игроков.

«Реал» после 14 матчей занимает первое место в чемпионате Испании, имея в активе 33 очка.