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Анчелотти заявил, что «Реал» зимой не будет подписывать игроков

12:18
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«Реал» не собирается подписывать новых игроков в зимнее трансферное окно, сообщает Goal.

Главный тренер мадридцев Карло Анчелотти заявил, что при этом не исключает возможного ухода игроков.

«Реал» после 14 матчей занимает первое место в чемпионате Испании, имея в активе 33 очка.

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Сергей Разин все материалы автора

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