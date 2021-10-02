Анчелотти заявил, что никогда не будет тренировать «Барселону»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сказал, что его работа в «Барселоне» невозможна.
«Могу ли я однажды возглавить «Барселону»? Я уважаю клуб, но я никогда этого не сделаю», — цитирует специалиста Infintie Madrid.
62-летний итальянец вернулся в «Реал» 1 июня. Ранее он уже работал с командой с 2013 по 2015 год. Вместе с «Реалом» он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и Кубок Испании.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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