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Анчелотти — о ничье с «Осасуной: «Можете назвать меня сумасшедшим, но мне понравилась игра «Реала»

09:57
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал ничью с «Осасуной» (0:0) в матче 11-го тура чемпионата Испании.

«Учитывая то, как развивался матч, времени добавили очень мало, — приводит слова Анчелотти Marca. — Я попросил объяснить мне это, но объяснения меня не слишком убедили. Из трех последних встреч, мы заслужили победу в двух. Можете назвать меня сумасшедшим, но мне понравилась игра «Реала». Команда выложилась полностью».

После 11 туров чемпионата Испании «Реал» набрал 21 очко и расположился на первом месте в турнирной таблице. «Осасуна» с 19 баллами идет на 6-й позиции.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2021/10/28/6179cc5de2704e2b0d8b45e4.html

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