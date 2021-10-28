Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал ничью с «Осасуной» (0:0) в матче 11-го тура чемпионата Испании.

«Учитывая то, как развивался матч, времени добавили очень мало, — приводит слова Анчелотти Marca. — Я попросил объяснить мне это, но объяснения меня не слишком убедили. Из трех последних встреч, мы заслужили победу в двух. Можете назвать меня сумасшедшим, но мне понравилась игра «Реала». Команда выложилась полностью».

После 11 туров чемпионата Испании «Реал» набрал 21 очко и расположился на первом месте в турнирной таблице. «Осасуна» с 19 баллами идет на 6-й позиции.