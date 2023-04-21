Анчелотти заявил, что ему нравится полузащитник «Сельты» Габри Вейга

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил игру полузащитника «Сельты» Габри Вейги.

«Да, мне нравится Габри Вейга. Это топ-игрок, в котором есть что-то особенное», — цитирует Анчелотти ESPN.

Ранее сообщалось, что «Реал» следит за выступлениями 20-летнего испанца в «Сельте».

В текущем сезоне Вейга провел 27 матчей в ла лиге, забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Вейги в 30 миллионов евро.