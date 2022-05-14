Анчелотти заявил, что Эден Азар останется в «Реале» на следующий сезон

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что нападающий Эден Азар останется в команде на следующий сезон.

«Эден Азар остается в команде. Он хочет доказать свой класс», — приводит слова Анчелотти Marca.

Ранее появлялась информация, то у 31-летнего нападающего есть варианты с переходом в «Милан», «Арсенал» и «Боруссию» из Дортмунда.

В текущем сезоне футболист сыграл за «Реал» 22 матча, забил один гол и отдал две результативных передачи. Контракт Азара с мадридским клубом истекает в июне 2024 года.