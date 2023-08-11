Анчелотти заблокировал переход де Хеа в «Реал»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти наложил вето на подписание бывшего вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа, так как игрок не убедил его, сообщает COPA.

По информации источника, мадридский клуб сейчас работает над подписание Яссина Буну из «Севильи». Однако одним из условий перехода является отказ игрока участвовать в Кубке африканских наций в этом сезоне.

10 августа стало известно, что голкипер «Реала» Тибо Куртуа получил повреждение на тренировке. У 31-летнего бельгийца диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена.