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Анчелотти выступил с заявлением о возможном возвращении Роналду в «Реал»

15:16
Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выступил с заявлением по поводу возможного возвращения нападающего Криштиану Роналду.

17 августа в СМИ появилась информация, что Анчелотти попросил руководство клуба вернуть португальца.

«Криштиану — легенда «Реала», и я его очень люблю и уважаю. Я никогда не думал подписывать его. Мы смотрим вперед», — написал Анчелотти в Twitter.

Контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан до следующего лета. В прошлом сезоне он провел 44 матча за клуб во всех турнирах и забил 36 мячей при четырех голевых передачах.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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