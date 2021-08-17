Анчелотти выступил с заявлением о возможном возвращении Роналду в «Реал»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выступил с заявлением по поводу возможного возвращения нападающего Криштиану Роналду.

17 августа в СМИ появилась информация, что Анчелотти попросил руководство клуба вернуть португальца.

«Криштиану — легенда «Реала», и я его очень люблю и уважаю. Я никогда не думал подписывать его. Мы смотрим вперед», — написал Анчелотти в Twitter.

Cristiano es una leyenda del Real Madrid y tiene todo mi cari?o y respeto. Nunca me he planteado ficharle. Miramos hacia adelante. #HalaMadrid — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) August 17, 2021

Контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан до следующего лета. В прошлом сезоне он провел 44 матча за клуб во всех турнирах и забил 36 мячей при четырех голевых передачах.