Анчелотти выступил с заявлением о возможном возвращении Роналду в «Реал»
15:16
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выступил с заявлением по поводу возможного возвращения нападающего Криштиану Роналду.
17 августа в СМИ появилась информация, что Анчелотти попросил руководство клуба вернуть португальца.
«Криштиану — легенда «Реала», и я его очень люблю и уважаю. Я никогда не думал подписывать его. Мы смотрим вперед», — написал Анчелотти в Twitter.
Контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан до следующего лета. В прошлом сезоне он провел 44 матча за клуб во всех турнирах и забил 36 мячей при четырех голевых передачах.
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