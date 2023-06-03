Анчелотти высказался об интересе «Реала» к форварду «Тоттенхэма» Кейну

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал слухи о возможном приходе в клуб Гарри Кейна.

«Гарри Кейн? Не сомневаюсь, всем интересно, что произойдет в следующем сезоне, но сейчас Кейн принадлежит «Тоттенхэму», и мы должны это уважать. С нового сезона у нас будет обновленный состав, какие-то игроки уйдут, кто-то будет подписан. Уверен, «Реал» станет еще более конкурентоспособной командой», — приводит слова Анчелотти Madrid Xtra.

Ранее сообщалось, что «Реал» будет бороться за Кейна, если форвард Карим Бензема покинет команду.

В нынешнем сезоне Кейн провел 49 матчей во всех турнирах, забил 32 мяча и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.