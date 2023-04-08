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Сегодня, 10:40

Анчелотти — о Кроосе и Модриче: «Ни на каком рынке не купишь»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о продлении контрактов с хавбеками команды Тони Кроосом и Лукой Модричем.

«Прогресс в переговорах есть, потому что они обсуждают продление, и я думаю, что в конце концов решение будет найдено. Они ветераны, у них могут быть моменты подъема или спада в течение сезона, это вполне нормально, это происходит со всеми игроками. Но мы должны оценивать их не по возрасту, а по тому, что они показывают на поле. Физически у них нет энергии молодежи, но то, как они обращаются с мячом, уникально и не может быть куплено ни на одном рынке мира», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Модрич выступает в «Реале» c 2012 года. В составе мадридского клуба он выиграл 5 кубков Лиги чемпионов.

Кроос находится в системе мадридской команды с лета 2014 года. Всего он сыграл за «сливочных» 404 матча, забил 27 голов и отдал 88 результативных передач.

Карло Анчелотти
Лука Модрич
Тони Кроос
Футбол
ФК Реал
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Миятович: «В «Реале» что-то происходит, Анчелотти не так счастлив, как раньше»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 27 23 2 2 53-9 71
2
 Реал 27 18 5 4 57-21 59
3
 Атлетико 27 16 6 5 43-19 54
4
 Р. Сосьедад 27 14 6 7 35-26 48
5
 Бетис 27 13 6 8 34-27 45
6
 Вильярреал 27 13 5 9 34-24 44
7
 Атлетик 27 10 7 10 36-28 37
8
 Р. Вальекано 27 9 10 8 32-31 37
9
 Сельта 28 9 9 10 36-39 36
10
 Осасуна 27 9 8 10 22-27 35
11
 Жирона 27 9 7 11 42-42 34
12
 Мальорка 27 9 6 12 22-27 33
13
 Севилья 28 8 8 12 33-44 32
14
 Хетафе 27 7 9 11 27-34 30
15
 Кадис 27 6 10 11 21-40 28
16
 Вальядолид 27 8 4 15 20-44 28
17
 Альмерия 27 7 6 14 32-47 27
18
 Валенсия 27 7 6 14 29-32 27
19
 Эспаньол 27 6 9 12 33-44 27
20
 Эльче 27 2 7 18 19-55 13
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38 тур
7.04 22:00
Севилья – Сельта
 2 : 2
8.04 15:00
Осасуна – Эльче
 - : -
8.04 17:15
Эспаньол – Атлетик
 - : -
8.04 19:30
Р. Сосьедад – Хетафе
 - : -
8.04 22:00
Реал – Вильярреал
 - : -
9.04 15:00
Вальядолид – Мальорка
 - : -
9.04 17:15
Бетис – Кадис
 - : -
9.04 19:30
Альмерия – Валенсия
 - : -
9.04 22:00
Р. Вальекано – Атлетико
 - : -
10.04 22:00
Барселона – Жирона
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 17
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 14
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 13
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 8
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 8
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 18 3 2
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 15 3 1
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 23 2 7
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