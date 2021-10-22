Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча 10-го тура чемпионата Испании с «Барселоной».

«Реал» — «Барселона» — особенный матч. В каждой стране есть особенные встречи, например «Челси» — «Тоттенхэм», «Интер» — «Милан», «Бавария» — «Боруссия». Класико в Испании наиболее важен для болельщиков. Это не обычная игра. Мой способ подготовки — максимальное спокойствие и максимальная концентрация", — приводит слова Анчелотти официальный сайт мадридского клуба.

Встреча «Реала» и «Барселоны» состоится 24 октября. Начало игры — в 17.15 по московскому времени.

«Реал» с 17 очками занимает второе место в турнирной таблице ла лиги. «Барселона» располагается на 7-й строчке с 15 баллами.