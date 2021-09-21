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Анчелотти высказался о недовольстве Асенсио количеством игрового времени в «Реале»

18:52
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался по поводу того, что форвард Марко Асенсио недоволен количеством игрового времени в стартовом составе.

«Асенсио может быть недоволен, это вполне нормально. Все понимают, как сложно выбирать стартовый состав. Но Иско и Йович тоже играют немного. Они хорошо тренируются, мне это нравится. Чем больше трудностей, тем усерднее они занимаются. Они будут получать свое время», — цитирует Анчелотти Marca.

«Реал» после 5 туров ла лиги занимает первое место в турнирной таблице, набрав 13 очков. За 5 матчей нового сезона Асенсио отыграл всего 95 минут. Футболист не отличился результативными действиями в этом розыгрыше. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 35 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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