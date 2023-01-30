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Сегодня, 08:37

Анчелотти — о борьбе за чемпионский титул: «Команда снова набирает форму и становится лучше. Мы будем сражаться»

Алина Савинова
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о борьбе за чемпионский титул в текущем сезоне чемпионата Испании.

«Мы отстаем на пять очков, нам нужно много работать. «Барселона» чувствует себя очень уверенно, но впереди еще долгий путь. Январь был трудным, но команда снова набирает форму и становится лучше. Мы будем сражаться», — приводит Football Espana слова Анчелотти.

«Реал» с 42 очками занимает второе место в турнирной таблице ла лиги. «Барселона» лидирует, имея в активе 47 очков.

Источник: https://www.football-espana.net/2023/01/29/carlo-ancelotti-real-madrid-la-liga-title-defence
Карло Анчелотти
ФК Реал
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 18 15 2 1 37-6 47
2
 Реал 18 13 3 2 38-16 42
3
 Р. Сосьедад 19 12 3 4 28-18 39
4
 Атлетико 19 10 4 5 28-16 34
5
 Бетис 18 9 4 5 20-14 31
6
 Вильярреал 18 9 4 5 21-13 31
7
 Осасуна 19 8 4 7 18-18 28
8
 Атлетик 19 7 5 7 25-20 26
9
 Р. Вальекано 18 7 5 6 24-22 26
10
 Мальорка 19 7 4 8 15-18 25
11
 Альмерия 19 6 4 9 23-29 22
12
 Жирона 19 5 6 8 26-29 21
13
 Севилья 19 5 6 8 21-26 21
14
 Вальядолид 19 6 2 11 14-28 20
15
 Эспаньол 19 4 8 7 23-29 20
16
 Валенсия 18 5 5 8 25-21 20
17
 Сельта 19 5 5 9 18-29 20
18
 Кадис 19 4 7 8 14-29 19
19
 Хетафе 19 4 5 10 16-26 17
20
 Эльче 19 0 6 13 12-39 6
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.01 23:00
Альмерия – Эспаньол
 3 : 1
28.01 16:00
Кадис – Мальорка
 2 : 0
28.01 18:15
Жирона – Барселона
 0 : 1
28.01 20:30
Севилья – Эльче
 3 : 0
28.01 23:00
Хетафе – Бетис
 0 : 1
29.01 16:00
Вальядолид – Валенсия
 1 : 0
29.01 18:15
Осасуна – Атлетико
 0 : 1
29.01 20:30
Сельта – Атлетик
 1 : 0
29.01 23:00
Реал – Р. Сосьедад
 0 : 0
30.01 23:00
Вильярреал – Р. Вальекано
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 9
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 17 2 3
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 12 2 2
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 15 2 2
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