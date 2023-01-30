Анчелотти — о борьбе за чемпионский титул: «Команда снова набирает форму и становится лучше. Мы будем сражаться»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о борьбе за чемпионский титул в текущем сезоне чемпионата Испании.
«Мы отстаем на пять очков, нам нужно много работать. «Барселона» чувствует себя очень уверенно, но впереди еще долгий путь. Январь был трудным, но команда снова набирает форму и становится лучше. Мы будем сражаться», — приводит Football Espana слова Анчелотти.
«Реал» с 42 очками занимает второе место в турнирной таблице ла лиги. «Барселона» лидирует, имея в активе 47 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|18
|15
|2
|1
|37-6
|47
|
2
|Реал
|18
|13
|3
|2
|38-16
|42
|
3
|Р. Сосьедад
|19
|12
|3
|4
|28-18
|39
|
4
|Атлетико
|19
|10
|4
|5
|28-16
|34
|
5
|Бетис
|18
|9
|4
|5
|20-14
|31
|
6
|Вильярреал
|18
|9
|4
|5
|21-13
|31
|
7
|Осасуна
|19
|8
|4
|7
|18-18
|28
|
8
|Атлетик
|19
|7
|5
|7
|25-20
|26
|
9
|Р. Вальекано
|18
|7
|5
|6
|24-22
|26
|
10
|Мальорка
|19
|7
|4
|8
|15-18
|25
|
11
|Альмерия
|19
|6
|4
|9
|23-29
|22
|
12
|Жирона
|19
|5
|6
|8
|26-29
|21
|
13
|Севилья
|19
|5
|6
|8
|21-26
|21
|
14
|Вальядолид
|19
|6
|2
|11
|14-28
|20
|
15
|Эспаньол
|19
|4
|8
|7
|23-29
|20
|
16
|Валенсия
|18
|5
|5
|8
|25-21
|20
|
17
|Сельта
|19
|5
|5
|9
|18-29
|20
|
18
|Кадис
|19
|4
|7
|8
|14-29
|19
|
19
|Хетафе
|19
|4
|5
|10
|16-26
|17
|
20
|Эльче
|19
|0
|6
|13
|12-39
|6
Результаты / календарь
1 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|27.01
|23:00
|
Альмерия – Эспаньол
|3 : 1
|28.01
|16:00
|
Кадис – Мальорка
|2 : 0
|28.01
|18:15
|
Жирона – Барселона
|0 : 1
|28.01
|20:30
|
Севилья – Эльче
|3 : 0
|28.01
|23:00
|
Хетафе – Бетис
|0 : 1
|29.01
|16:00
|
Вальядолид – Валенсия
|1 : 0
|29.01
|18:15
|
Осасуна – Атлетико
|0 : 1
|29.01
|20:30
|
Сельта – Атлетик
|1 : 0
|29.01
|23:00
|
Реал – Р. Сосьедад
|0 : 0
|30.01
|23:00
|
Вильярреал – Р. Вальекано
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|13
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|9
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Педро Бигас
Эльче
|17
|2
|3
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|12
|2
|2
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|15
|2
|2
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