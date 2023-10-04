Анчелотти: «Удивлен, что Беллингему 20 лет, он выглядит на 30 из-за характера и личности»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти впечатлен игрой полузащитника Джуда Беллингема в этом сезоне.

В матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Наполи» (2:3) англичанин отметился голом и результативной передачей. На счету хавбека в этом сезоне 9 матчей за мадридцев, 8 голов и 3 результативные передачи.

«Я удивлен, что ему 20 лет, он выглядит на 30, из-за его характера и личности. Он знает, что ему нужно делать. Это качество и эта сила. Это, конечно, всех немного удивляет», — цитирует Анчелотти As.

Беллингем перешел в «Реал» из «Боруссии» Дортмунд в это межсезонье. По данным Transfermarkt, мадридцы заплатили за игрока 103 миллиона евро.