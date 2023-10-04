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Анчелотти: «Удивлен, что Беллингему 20 лет, он выглядит на 30 из-за характера и личности»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти впечатлен игрой полузащитника Джуда Беллингема в этом сезоне.

В матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Наполи» (2:3) англичанин отметился голом и результативной передачей. На счету хавбека в этом сезоне 9 матчей за мадридцев, 8 голов и 3 результативные передачи.

«Я удивлен, что ему 20 лет, он выглядит на 30, из-за его характера и личности. Он знает, что ему нужно делать. Это качество и эта сила. Это, конечно, всех немного удивляет», — цитирует Анчелотти As.

Беллингем перешел в «Реал» из «Боруссии» Дортмунд в это межсезонье. По данным Transfermarkt, мадридцы заплатили за игрока 103 миллиона евро.

Джуд Беллингем
Карло Анчелотти
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 8 7 0 1 16-6 21
2
 Барселона 8 6 2 0 19-8 20
3
 Жирона 8 6 1 1 18-11 19
4
 Атлетико 7 5 1 1 18-7 16
5
 Р. Сосьедад 8 4 3 1 16-10 15
6
 Атлетик 8 4 2 2 13-9 14
7
 Бетис 8 3 3 2 10-12 12
8
 Р. Вальекано 8 3 3 2 9-11 12
9
 Осасуна 8 3 1 4 9-10 10
10
 Валенсия 8 3 1 4 9-10 10
11
 Хетафе 8 2 3 3 10-13 9
12
 Кадис 8 2 3 3 8-11 9
13
 Вильярреал 8 2 2 4 10-13 8
14
 Лас-Пальмас 8 2 2 4 4-7 8
15
 Алавес 8 2 1 5 6-12 7
16
 Мальорка 8 1 4 3 11-14 7
17
 Севилья 7 2 1 4 11-10 7
18
 Сельта 8 1 2 5 8-13 5
19
 Гранада 8 1 2 5 13-21 5
20
 Альмерия 8 0 3 5 11-21 3
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6.10 22:00
Атлетик – Альмерия
 - : -
7.10 15:00
Кадис – Жирона
 - : -
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Реал – Осасуна
 - : -
7.10 19:30
Мальорка – Валенсия
 - : -
7.10 22:00
Севилья – Р. Вальекано
 - : -
8.10 15:00
Вильярреал – Лас-Пальмас
 - : -
8.10 17:15
Атлетико – Р. Сосьедад
 - : -
8.10 19:30
Алавес – Бетис
 - : -
8.10 19:30
Сельта – Хетафе
 - : -
8.10 22:00
Гранада – Барселона
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

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Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 5
Такэфуса Кубо

Такэфуса Кубо

Реал Сосьедад

 5
П
Ньигес Сауль

Ньигес Сауль

Атлетико

 4
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 4
Ларджи Рамазани

Ларджи Рамазани

Альмерия

 4
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 6 2 1
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 5 1 0
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 8 1 3
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