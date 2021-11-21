Анчелотти: «У Азара проблемы с желудком. Это не ковид, а гастроэнтерит»
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о состоянии здоровья полузащитника команды Эдена Азара. По словам специалиста, у бельгийца проблемы с желудком.
«Азар, как и большая часть игроков «Реала», которые нечасто играют, недоволен этим. Но я был бы обеспокоен, если бы он был счастлив на этом фоне. У него проблемы с желудком, и ему нужно отдохнуть два или три дня. Это не ковид, а гастроэнтерит», — цитирует Анчелотти AS.
В этом сезоне 30-летний футболист провел 10 игр за команду в ла лиге, отметившись 1 результативной передачей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю