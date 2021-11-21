Анчелотти: «У Азара проблемы с желудком. Это не ковид, а гастроэнтерит»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о состоянии здоровья полузащитника команды Эдена Азара. По словам специалиста, у бельгийца проблемы с желудком.

«Азар, как и большая часть игроков «Реала», которые нечасто играют, недоволен этим. Но я был бы обеспокоен, если бы он был счастлив на этом фоне. У него проблемы с желудком, и ему нужно отдохнуть два или три дня. Это не ковид, а гастроэнтерит», — цитирует Анчелотти AS.

В этом сезоне 30-летний футболист провел 10 игр за команду в ла лиге, отметившись 1 результативной передачей.