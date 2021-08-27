Анчелотти: «То, что Каземиру продлил контракт с «Реалом», важно для нас»
23:42
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о продлении контракта с полузащитником Каземиру. Новое соглашение рассчитано до 2025 года.
«Нам нужен интеллект в задней линии, чтобы контролировать ход игры. Каземиру стал гораздо лучше работать с мячом, и я бы ни на кого его не променял.
Время прошло, и Каземиру стал основной частью команды. То, что он продлил контракт, важно для нас. Возможно, во время моего первого прихода в «Реал» мне стоило давать ему больше игровых минут. Я вежливо сказал ему, что был не прав", — приводит слова Анчелотти Twitter Real Madrid Info.
29-летний бразилец выступает за «Реал» с 2013 года. В минувшем сезоне он провел 46 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 5 результативных передач.
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