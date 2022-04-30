Анчелотти стал первым тренером-победителем пяти сильнейших лиг Европы

Итальянский специалист Карло Анчелотти, выигравший сегодня вместе с «Реалом» чемпионат Испании, стал первым тренером, которому удалось победить во всех пяти сильнейших лигах Европы.

62-летний Анчелотти с «Миланом» выиграл чемпионат Италии-2003/04, с «Челси» — чемпионат Англии-2009/10, с «ПСЖ» — чемпионат Франции-2012/13, с «Баварией» — чемпионат Германии-2016/17 и с «Реалом» — чемпионат Испании-2021/22.

Сегодня, 30 апреля, «Реал» в матче 34-го тура разгромил «Эспаньол» (4:0) и за четыре тура до финиша стал недосягаем для ближайшего преследователя — «Барселоны». Для «Королевского клуба» это 35-й титул чемпионов Испании, что является рекордом.

Добавим, что Анчелотти уже работал в «Реале» с 2013 по 2015 год. Тогда ему удалось выиграть Лигу чемпионов, но не чемпионат Испании.