Анчелотти сравнил Модрича с Мальдини

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал возраст полузащитника мадридского клуба Луки Модрича.

«Модрич — это подарок футболу. Пусть играет столько, сколько захочет. Он очень хорошо делает свою работу. Нам повезло иметь в составе такую легенду. У меня был другой игрок, которому было 40 лет — Мальдини. Их можно сравнивать друг с другом с точки зрения того, каким должен быть футболист. Они — потрясающие примеры для подражания. Неслучайно они достигли 40-летнего возраста, выступая на таком уровне. Генетика имеет значение, но также важны отношение к делу и профессионализм», — приводит слова Анчелотти Marca.

В этом сезоне на счету хорвата 39 матчей во всех турнирах, в которых он забил 4 гола и отдал 6 результативных передач. Контракт полузщитника с «Реалом» рассчитан до конца июня 2025 года.