Анчелотти сообщил, что «Реал» не будет подписывать игроков до конца зимнего трансферного окна

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что его команда не будет подписывать новых игроков в этом январе.

«Трансферное окно для нас закрыто, причем в обоих направлениях: как на вход, так и на выход», — приводит Goal слова Анчелотти.

Этой зимой «Реал» не подписал и не продал ни одного футболиста. Команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 42 очками в 18 матчах.