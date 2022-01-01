Анчелотти сообщил, что Модрич продлит контракт с «Реалом»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подтвердил, что полузащитник Лука Модрич продлит контракт с мадридским клубом.
«Не только Модрич продлит свой контракт с «Реалом». Все футболисты, у которых истекает контракт с клубом, будут общаться с руководством, чтобы принять правильное решение», — приводит слова Анчелотти в Twitter журналист Фабрицио Романо.
Нынешний контракт 36-летнего хорвата истекает предстоящим летом. В этом сезоне полузащитник в 18 матчах отметился пятью голевыми передачами.
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