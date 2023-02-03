Анчелотти считает, что Винисиус сыграл решающую роль в матче с «Валенсией»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Валенсией» (2:0) в матче 17-го тура чемпионата Испании. Он считает, что второй тайм был лучше первого.
«Во втором тайме было проще выкладываться на поле. Винисиусу в первом тайме пришлось непросто, но во втором он сыграл решающую роль благодаря своему физическому уровню», — цитирует Football Espana Анчелотти.
«Реал» идет на втором месте в турнирной таблице ла лиги, отставая от «Барселоны» на 5 очков. «Валенсия» с 20 очками располагается на 14-й строчке.
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|
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|3
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|45
|
3
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|19
|12
|3
|4
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|
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|Атлетико
|19
|10
|4
|5
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|34
|
5
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|4
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|
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|
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|
8
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|
9
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|19
|7
|5
|7
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|
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|7
|4
|8
|15-18
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|
11
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|19
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|4
|9
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|22
|
12
|Жирона
|19
|5
|6
|8
|26-29
|21
|
13
|Севилья
|19
|5
|6
|8
|21-26
|21
|
14
|Вальядолид
|19
|6
|2
|11
|14-28
|20
|
15
|Эспаньол
|19
|4
|8
|7
|23-29
|20
|
16
|Валенсия
|19
|5
|5
|9
|25-23
|20
|
17
|Сельта
|19
|5
|5
|9
|18-29
|20
|
18
|Кадис
|19
|4
|7
|8
|14-29
|19
|
19
|Хетафе
|19
|4
|5
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|Эльче
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|3.02
|23:00
|
Атлетик – Кадис
|- : -
|4.02
|16:00
|
Эспаньол – Осасуна
|- : -
|4.02
|18:15
|
Эльче – Вильярреал
|- : -
|4.02
|20:30
|
Атлетико – Хетафе
|- : -
|4.02
|23:00
|
Бетис – Сельта
|- : -
|5.02
|16:00
|
Мальорка – Реал
|- : -
|5.02
|18:15
|
Жирона – Валенсия
|- : -
|5.02
|20:30
|
Р. Сосьедад – Вальядолид
|- : -
|5.02
|23:00
|
Барселона – Севилья
|- : -
|6.02
|23:00
|
Р. Вальекано – Альмерия
|- : -
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|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|14
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|11
|
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Карим Бензема
Реал
|9
|П
|
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Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
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Атлетико
|6
|И
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|Ж
|
|
Педро Бигас
Эльче
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|2
|3
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Исаак Карселeн
Кадис
|12
|2
|2
|
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Херман Пеццела
Бетис
|16
|2
|2
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