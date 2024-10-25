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Сегодня, 16:45

Анчелотти считает, что Винисиус не является единственным лидером «Реала»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Карло Анчелотти.
Фото Global Look Press

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что нападающий Винисиус Жуниор — не единственный лидер команды.

Ранее бразилец оформил хет-трик в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (5:2). «Сливочные» уступали 0:2 после первого тайма, но сумели отыграться и одержать разгромную победу.

«Винисиус — лидер «Реала»? У нас нет единого лидера. Им может быть и Вальверде, и Модрич и кто-то из молодых игроков... Не только один человек. Нам повезло, что таких игроков у нас много», — цитирует Анчелотти Marca.

СМИ считают Винисиуса одним из главных претендентов на получении награды «Золотой мяч» в 2024 году. Обладателя приза объявят на церемонии, которая пройдет в Париже 28 октября.

Источник: Marca
Винисиус Жуниор
Карло Анчелотти
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 10 9 0 1 33-10 27
2
 Реал 10 7 3 0 21-7 24
3
 Атлетико 10 5 5 0 16-6 20
4
 Вильярреал 10 5 3 2 18-18 18
5
 Атлетик 10 5 2 3 17-11 17
6
 Мальорка 10 5 2 3 10-8 17
7
 Бетис 10 4 3 3 10-9 15
8
 Осасуна 10 4 3 3 14-16 15
9
 Р. Вальекано 10 3 4 3 11-10 13
10
 Сельта 10 4 1 5 17-17 13
11
 Р. Сосьедад 10 3 3 4 8-8 12
12
 Жирона 10 3 3 4 11-13 12
13
 Севилья 10 3 3 4 10-15 12
14
 Эспаньол 10 3 1 6 10-17 10
15
 Алавес 10 3 1 6 13-18 10
16
 Хетафе 10 1 6 3 7-8 9
17
 Леганес 10 1 5 4 6-12 8
18
 Вальядолид 10 2 2 6 8-21 8
19
 Лас-Пальмас 10 1 3 6 12-19 6
20
 Валенсия 10 1 3 6 7-16 6
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25.10 22:00
Эспаньол – Севилья
 - : -
26.10 15:00
Вальядолид – Вильярреал
 - : -
26.10 17:15
Р. Вальекано – Алавес
 - : -
26.10 19:30
Лас-Пальмас – Жирона
 - : -
26.10 22:00
Реал – Барселона
 - : -
27.10 16:00
Леганес – Сельта
 - : -
27.10 18:15
Хетафе – Валенсия
 - : -
27.10 20:30
Бетис – Атлетико
 - : -
27.10 23:00
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
28.10 23:00
Мальорка – Атлетик
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 12
Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 6
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 6
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 6
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
Оскар Мингеса

Оскар Мингеса

Сельта

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 10 1 5
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

Атлетик

 7 1 2
Ньигес Сауль

Ньигес Сауль

Севилья

 4 1 1
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